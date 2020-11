PSI-20 sobe pela terceira vez com Galp a manter-se na ribalta

A bolsa nacional abriu em alta mas com o PSI-20 a mostrar uma subida muito ligeira, de 0,03%, para os 4.265,89 pontos. Nove cotadas puxam o índice para o verde enquanto oito resvalam.Lá fora, as esperanças em relação à descoberta de uma vacina contra o coronavírus são temperadas pelos obstáculos que ainda existem. Por outro lado, na China, o Governo quer limitar o domínio das gigantes tecnológicas, o que assustou os investidores de tecnologia.Em Lisboa, a Galp toma de novo a dianteira dos ganhos, ao somar 1,94% para os 9,05 euros. A petrolífera está a subir pela terceira sessão consecutiva, a par do índice, tendo hoje dado o passo mais curto das últimas sessões - antes, avançou mais de 17% e mais de 7%. A cotada está a tocar num máximo de 18 de setembro.A petrolífera segue no mesmo sentido da matéria-prima, que também reforça os ganhos fortes das últimas sessões. O barril está a valorizar depois de terem sido reveladas estimativas que indicam uma quebra acima do esperado nas reservas norte-americanas.Ainda no PSI-20, as papeleiras alinham-se no verde a sustentar os ganhos. A Semapa valoriza 1,22% para os 7,49 euros, a Navigator avança 0,56% para os 2,16 euros e a Altri soma 0,96% para os 3,80 euros.A contrariar está a pesada Nos, que desce 1,44% para os 3,02 euros. O grupo EDP também reforça as descidas, com a EDP Renováveis a cair 0,61% para os 16,24 euros e a EDP a descer 0,28% para os 4,34 euros.(Notícia em atualizada às 08:26)