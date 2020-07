PSI-20 sobe pelo segundo dia apoiado por BCP, Galp e CTT

O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira, 6 de julho, a apreciar ténues 0,05% para 4.407,48 pontos, com 11 cotadas em alta e as restantes sete no vermelho. O principal índice bolsista nacional chegou mesmo a tocar na cotação mais elevada desde 18 de junho, porém acabou por alternar entre ganhos e perdas ao longo da sessão.

A praça lisboeta acompanhou assim por seguir o sentimento verificado na generalidade das bolsas europeias, embora os ganhos em Lisboa tenham ficado bem aquém do que se observou na maior parte das principais praças do velho continente.

O índice de referência europeu Stoxx600 avançou para máximos de 10 de junho apoiado na subida de todos os setores, mas com particular destaque para a subida em torno de 4% alcançada pela banca europeia, que assim também transacionou no valor mais alto desde 10 de junho.

A forte valorização obtida nas bolsas chinesas contribuiu para reforçar o otimismo dos investidores e ajudar a marcar a tendência da primeira sessão bolsista da semana.Em Lisboa predominaram as subidas. O BCP somou 1,85% para 11 cêntimos, a Galp Energia cresceu 1,59% para 10,55 euros, a Mota-Engil subiu 5,11% para 1,194 euros e os CTT avançaram 4,02% para 2,20 euros.Também o setor do papel registou uma jornada positiva. A Altri apreciou 2,15% para 4,372 euros, a Navigator valorizou 1,57% para 2,198 euros e a Semapa cresceu 2,08% para 8,33 euros.Já o setor do retalho dividiu-se, com a Sonae a somar 0,94% para 64,6 cêntimos, e a Jerónimo Martins a perder 0,50% para 14,88 euros.A impedir uma maior subida da bolsa nacional esteve o setor da energia, em particular o grupo EDP, isto no dia em que os líderes da EDP, António Mexia, e da EDP Renováveis, Manso Neto, foram suspensos de funções . A elétrica recuou 2,40% para 4,345 euros e a EDP Renováveis caiu 2,18% para 12,54 euros. Nota ainda para a REN, que deslizou 1,20% para 2,46 euros.(Notícia atualizada)