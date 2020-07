PSI-20 sobe pelo segundo dia com BCP a ganhar mais de 3%

no processo das rendas excessivas, o mesmo que já levou à suspensão do CEO António Mexia e de Manso Neto, da EDP Renováveis.





O índice PSI-20 encerrou a sessão bolsista desta segunda-feira, 13 de julho, a crescer 0,18% para 4.472,83 pontos, com 10 cotadas em alta, cinco em queda e três inalteradas. A praça lisboeta valorizou pela segunda sessão seguida num dia em que foi alternando entre ganhos e perdas ligeiras até bem perto do fim da negociação bolsista de hoje.As principais bolsas do velho continente transacionaram em alta, contagiadas pela expectativa dos investidores quanto à apresentação de resultados positivos por parte de algumas das principais cotadas mundiais, isto apesar dos efeitos negativos decorrentes da crise pandémica.O índice de referência europeu Stoxx600 também valorizou pela segunda sessão, beneficiando em especial das valorizações conseguidas pelos setores europeus das matérias-primas, químico e tecnológico.Em Lisboa foi o BCP que mais contirbuiu para o fecho em alta, com o banco a somar 3,14% para 10,84 cêntimos por ação, contudo também o setor do papel foi determinante para que o principal índice nacional fechasse no verde.A Navigator somou 0,92% para 2,192 euros, a Altri apreciou 0,61% para 4,302 euros, e a Semapa cresceu 0,85% para 8,29 euros.Nota positiva ainda para a Sonae (+1,48% para 65,35 cêntimos) e para a Galp Energia (+0,38% para 10,505 euros).Apesar de a maior parte das cotadas do PSI-20 ter valorizado na sessão, o peso relativo das empresas que desvalorizaram acabou por impedir uma maior subida da praça lisboeta, que assim ficou aquém dos ganhos mais acentuados obtidos pelas congéneres europeias.A EDP perdeu 2,47% para 4,424 euros um dia depois de a RTP ter noticiado que a elétrica será constituída arguida Continuando na energia, também a EDP Renováveis (-0,29% para 13,70 euros) e a REN (-0,20% para 2,50 euros) perderam valor na sessão.A retalhista Jerónimo Martins também fechou no vermelho com uma queda de 0,10% para 15,42 euros, isto no dia em que a dona dos supermercados Pingo Doce descontou o dividendo de 20,7 cêntimos relativo ao exercício do ano passado.(Notícia atualizada)