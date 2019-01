A bolsa nacional valorizou pela segunda sessão consecutiva, num dia em que os ganhos do setor do papel e da EDP contribuíram de forma decisiva para a prestação positiva do PSI-20. As bolsas europeias negociaram sem tendência definida.

Em Lisboa foi o setor do papel que mais animou a negociação bolsista. A Navigator somou 2,33% para 4,296 euros, a Altri cresceu 1,27% para 7,16 euros e a Semapa subiu 0,94% para 15 euros. Destaque ainda para a Mota-Engil que fechou a somar 2,63% para 1,95 euros por ação.



Tal como na última sessão, uma vez mais a apoiar a subida da praça lisboeta esteve a EDP, com a empresa liderada por António Mexia a apreciar 0,61% para 3,155 euros. Já a EDP Renováveis foi a única cotada a terminar o dia inalterada no valor de fecho de terça-feira (7,85 euros).



A impedir uma maior valorização da bolsa nacional esteve sobretudo a Galp Energia (-0,84% para 13,495 euros) e também o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a perder 0,40% para 12,45 euros e a Sonae a recuar 0,55% para 0,9075 euros. Por fim, nota para o BCP que fechou com uma queda ligeira de 0,04% para 0,2439 euros.



(Notícia atualizada às 16:47)

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira, 30 de janeiro, a subir 0,16% para 5.118,56 pontos, isto apesar de ter havido mais cotadas a negociar em queda (10) do que em alta (sete). Foi o segundo dia seguido a valorizar para a bolsa nacional, numa sessão em que as principais bolsas europeias se dividiram entre ganhos e perdas. Ainda assim, o índice de referência Stoxx 600 avançou para máximos de quase dois meses (4 de dezembro), beneficiando em especial da subida registada pelo setor europeu das matérias-primas.A ausência de um rumo definido acontece numa altura em que os investidores tentam perceber o caminho que seguirá o processo do Brexit e avaliar as probabilidade de se concretizar uma saída britânica da União Europeia sem acordo. Por outro lado, estão também na expectativa da declaração que hoje fará o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, e que poderá dar pistas sobre a política orçamental do banco central norte-americano.