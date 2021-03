PSI-20 sobe pelo terceiro dia com impulso da EDP Renováveis e BCP

A bolsa nacional está a negociar em alta esta terça-feira, 30 de março, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,5% para 4.888,77 pontos.





A praça portuguesa acompanha desta forma o otimismo das congéneres europeias, numa altura em que o mercado está animado com os progressos da vacinação nos Estados Unidos – apesar dos atrasos na União Europeia – que dão novas esperanças para a recuperação da economia.





Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que 90% dos adultos norte-americanos estariam elegíveis para tomar uma dose da vacina até ao próximo mês, uma meta bem distante da realidade na Europa.





Por cá, os ganhos estão a ser suportados sobretudo pela EDP Renováveis e pelo BCP. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,04% para 11,71 cêntimos, enquanto a EDP Renováveis valoriza 1,61% para 17,68 euros, depois de o JPMorgan ter subido a recomendação para as ações de ‘neutral’ para ‘overweight’.





O preço-alvo atribuído pelo banco norte-americano é de 22 euros, o que implica um potencial de valorização de 26% face ao valor de fecho da última sessão.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão também as cotadas do setor da pasta e do papel, com a Altri a somar 1,03% para 5,905 euros e a Semapa a subir 0,85% para 11,86 euros.