PSI-20 sobe quase 1% com Nos a valorizar 1,5%

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 1 de outubro, com o PSI-20 a valorizar 0,81% para 4.099,88 pontos.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal positivo, com os investidores esperançosos num acordo no Congresso dos Estados Unidos sobre o novo pacote de estímulos à economia.





Por cá, os ganhos estão a ser sustentados sobretudo pela Nos, EDP e cotadas do setor da pasta e do papel.





A operadora liderada por Miguel Almeida avança 1,52% para 3,076 euros, enquanto a EDP soma 0,69% para 4,224 euros.





No setor da pasta e do papel, a Semapa valoriza 1,57% para 7,75 euros, a Navigator ganha 1,22% para 2,150 euros e a Altri contrasta com uma descida de 0,37% para 3,732 euros.





Ainda com sinal positivo seguem os CTT, a somar 1,19% para 2,55 euros, o BCP, a valorizar 0,37% para 8,06 cêntimos, e a Galp, que avança 0,46% para 7,948 euros, acompanhando a ligeira recuperação dos preços do petróleo.





Nesta altura, o Brent, negociado em Londres, soma 0,12% para 42,35 dólares, enquanto o WTI, de Nova Iorque, cresce 0,10% para 40,26 euros.