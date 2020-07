PSI-20 sobe quase 1% com pesos pesados a impulsionar

A bolsa nacional abriu em alta a sessão desta segunda-feira, 6 de julho, com o PSI-20 a valorizar 0,88% para 4.444,04 pontos, e a maioria das cotadas com sinal positivo.

Na Europa, registam-se ganhos ainda mais acentuados com as bolsas de Amesterdão e Paris a subirem cerca de 2%.

As ações do Velho Continente seguem assim os fortes ganhos dos índices chineses durante a madrugada, com os investidores confiantes de que governos e bancos centrais vão avançar com novas medidas para travar os efeitos da pandemia da covid-19.

Por cá, o PSI-20 está a ser impulsionado sobretudo pelo BCP, EDP e Nos. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,85% para 11 cêntimos, a Nos ganha 1,33% para 3,658 euros e a EDP soma 1,50% para 4,519 euros.

Ainda na energia, a EDP Renováveis cede 0,31% para 12,78 euros e a Galp Energia avança 0,77% para 10,465 euros, acompanhando a subida do petróleo nos mercados internacionais. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI), sobe 0,17% para 40,72 dólares, enquanto em Londres o barril de Brent soma 1,21% para 43,32 dólares.

A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão ainda a Navigator, que valoriza 1,66% para 2,200 euros, e a Sonae, com uma subida de 0,94% para 64,6 cêntimos.

Pelo contrário, a evitar maiores ganhos do principal índice português estão, além, da EDP Renováveis, a Semapa e a Sonae Capital, com quedas de 0,25% para 8,14 euros e 0,39% para 51,2 cêntimos, respetivamente.