PSI-20 soma pela terceira sessão com Galp a emprestar a sua energia

A bolsa nacional abriu em alta, com o PSI-20 a somar 0,15% para os 4.861,71 pontos. Esta é a terceira sessão consecutiva de ganhos para o índice português, que conta hoje com nove cotadas vestidas de verde, cinco de vermelho e quatro que não se definem.





A Galp e a Jerónimo Martins são as cotadas de peso que mais se destacam no verde. A petrolífera ocupa o segundo lugar do pódio, ao avançar 0,98% para os 8,62 euros, também ganhando pela terceira sessão. Esta cotada segue em sintonia com o "ouro negro", que se posiciona hoje acima dos 61 dólares, em Londres.





A Jerónimo Martins posiciona-se algo abaixo, com uma valorização de 0,54% para os 13,08 euros. No verde ficam ainda as pesadas EDP e Nos, embora com registos mais humildes: a elétrica avança 0,35% para os 5,09 euros e a Nos ganha uns muito ligeiros 0,07% para os 2,78 euros.





A travar maiores ganhos para o índice nacional, está o banco BCP, que desce hesitante, 0,08% para os 12,41 cêntimos, depois de nas últimas sessões ter valorizado fortemente, acima de 1% e em torno dos 3%.