PSI-20 soma pela terceira sessão com Jerónimo Martins a impulsionar

A bolsa nacional alinha com as principais praças europeias e mostra uma tendência positiva, num dia que é de otimismo quanto ao acordo comercial entre Washington e Pequim.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,13% para os 5.135,66 pontos. A contribuir estão onze cotadas no verde contra cinco no vermelho, restando duas inalteradas.





Lá fora, o sentimento é positivo depois de a China ter anunciado que vai eliminar tarifas sobre as importações de soja e carne de porco provenientes dos Estados Unidos. Ainda do outro lado do oceano, há otimismo quanto aos dados do emprego norte-americano: espera-se um aumento dos empregos e que a taxa de desemprego se tenha mantido nos 3,6%.