PSI-20 soma quarta sessão de ganhos com Nos a valorizar 3%

A bolsa nacional fechou em alta esta quarta-feira, 4 de novembro, pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,45% para 4.067,95 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, dez subiram, cinco desceram e duas fecharam inalteradas.





Na Europa, os ganhos são generalizados, assim como nos Estados Unidos, onde as ações registam a maior subida desde maio, com os investidores a descontarem já a vitória de Joe Biden nas eleições – apesar de a contagem dos votos ainda não estar finalizada – e a reorganizarem o seu portefólio para uma liderança democrata da Casa Branca.





As expectativas de que uma vitória democrata daria início a estímulos massivos desapareceram, mas os investidores estão a apostar, por exemplo, em ações das tecnológicas, vistas como as mais propensas a beneficiar de qualquer crescimento que exista, especialmente se a covid-19 levar a restrições adicionais.





Os investidores também estão a apostar em ações que poderão beneficiar de um empate no Congresso, que tornaria menos provável uma reversão dos cortes de impostos de Trump menos e que diminui as perspetivas de uma regulação mais dura para o setor tecnológico.





Além disso, o mercado também antecipa que a Reserva Federal, que há muito tem pedido mais apoios orçamentais, pode ser forçada a aumentar os estímulos monetário se os dados económicos continuarem fracos.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 1,92% para 362,84 pontos, com o retalho, o imobiliário e o setor das viagens a animarem.





Por cá, a Nos foi a cotada que mais contribuiu para a subida do PSI-20. A operadora, que apresenta os seus resultados esta tarde, somou 2,92% para 3,1 euros.





A contribuir para os ganhos estiveram também a EDP, a Jerónimo Martins e as cotadas do setor da pasta e do papel. A elétrica subiu 1,39% para 4,374 euros enquanto a retalhista avançou 1,17% para 13,875 euros.





No setor das papeleiras, a Navigator ganhou 1,70% para 1,979 euros, a Altri valorizou 1,28% para 3,494 euros e a Semapa encerrou inalterada nos 6,71 euros.