PSI-20 supera os 5.000 pontos no melhor arranque de ano desde 2012

adjudicação de um novo contrato à sua subsidiária Mota-Engil Engenharia & Construção África, no Gana, no montante total de 570 milhões de dólares As duas empresas do grupo EDP registam subidas em torno dos 3%, enquanto que Galp e BCP assumem valorizações superiores a 1%.

A euforia tomou conta das bolsas na primeira sessão do ano, com a praça de Lisboa a negociar em máximos de fevereiro, seguindo a batuta das restantes praças europeias.Graças a este desempnho, o índice PSI-20 superou a marca dos 5.000 pontos, naquela que está a ser a melhor primeira sessão anual desde 2012. Apenas nesse ano, a primeira sessão de janeiro registou um ganho superior a 2,7%, superando os 2,4% registados hoje.No Reino Unido, a farmacêutica AstraZeneca brilha (+3%) num dia em que foi administrada a primeira vacina da britânica, tendo também vendido os direitos do seu medicamento contra a hipertensão por 400 milhões de dólares à alemã Cheplapharm Arzneimittel.O início da vacinação com o antídoto da AstraZeneca e da Universidade de Oxford ofusca as notícias sobre a deterioração do vírus no próprio país e nos Estados Unidos, onde os internamentos bateram um novo recorde no fim de semana que passou.Na Europa, a sessão está a ser animada pelos setores mais afetados pela pandemia, como o caso do turismo, num dia em que os dados sobre a indústria transformadora da Zona Euro mostraram o maior crescimento em mais de dois anos e meio, no mês de dezembro.Por cá, 15 das 17 cotadas da bolsa estão em alta, com a Mota-Engil a subir quase 5% depois de ter anunciado a