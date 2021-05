PSI-20 termina ciclo de ganhos com queda de 1% pressionado por BCP e EDP

Ao fim de cinco dias consecutivos a valorizar, a bolsa nacional cai. O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira a desvalorizar 0,89% para os 5.231,79 pontos, mas ainda perto de máximos de fevereiro do ano passado, num dia em que as quedas se estendem em toda a Europa.Os investidores acordaram com medo dos dados da inflação, num dia em que serão divulgados os números relativos a este indicador na Europa e no Canadá. No Reino Unido, o instituto de estatística do país anunciou, esta manhã, uma subida homóloga de 1,5% em abril, face aos 0,7% de março.O foco do dia estará também na divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal dos EUA, que poderá dar algumas pistas sobre a forma como o banco está a equacionar lidar com os números da inflação.Por cá, o BCP - Banco Comercial Português perde 3,01% para os 16,12 cêntimos por ação, depois de o banco liderado por Miguel Maya ter reagido em alta aos resultados apresentados já esta semana. Ainda assim, mantém-se perto dos máximos de 15 meses atingidos na sessão de ontem.Quem está a pressionar a bolsa nacional é também a EDP - Energias de Portugal, com uma desvalorização de 1,44% para os 4,577 euros por ação. A EDP Renováveis acompanha o sentimento de quedas e perde 1,32% para os 18,63 euros por ação.