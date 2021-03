PSI-20 termina no verde com Nos a somar mais de 2,5%

A bolsa nacional fechou em alta, com o PSI-20 a somar 0,55% para os 4.763,23 pontos. A sustentar o ganho estiveram apenas oito cotadas, que comparam com as 10 que resvalaram para o terreno negativo.





Em Lisboa, o grande destaque foi para a Nos, que terminou no topo da tabela dos ganhos, no dia em que apresenta os resultados de 2020, já após o fecho. A empresa de telecomunicações avançou 2,53% para os 2,84 euros. Esta é a quarta sessão consecutiva de subidas para a cotada, que se mantém perto da linha de água no desempenho acumulado desde o início do ano.





A previsão é de que as contas da Nos tenham sido penalizadas pela pandemia. No período de janeiro a setembro, a operadora reportou lucros de 79,1 milhões de euros, uma queda homóloga de 42,7%.





Imediatamente a seguir, e portanto a ocupar os segundo lugar do pódio, ficou a Galp. A petrolífera avançou 2,18% para os 10,52 euros, contrariando as perdas que se verificam no mercado da matéria-prima. O barril chegou, esta semana, a ultrapassar a barreira dos 70 dólares, mas as últimas três sessões, que terminaram com desvalorizações, estão a afastar o barril londrino dessa fasquia.





A fechar os lugares cimeiros esteve a EDP Renováveis, que valorizou 2% para os 17,34 euros. A empresa de energias limpas tem recuperado as fortes perdas da semana passada com convicção. Esta semana ainda não ganhou menos de 1,7% no final de nenhuma sessão.





Ainda a sustentar no verde esteve a pesada Jerónimo Martins, que avançou 1,65% para 13,52 euros.





Do lado das perdas, contrariou o BCP. O banco liderado por Miguel Maya caiu 1,96% para os 11,53 cêntimos, na segunda sessão com quebras desta ordem. A instituição seguiu desta forma a tendência negativa do setor a nível europeu, sendo esta uma das únicas cinco categorias que desceram ao vermelho dentro do índice agregador Stoxx 600.





