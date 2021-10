PSI-20 termina no "vermelho" com queda de mais de 2% da Jerónimo Martins a pressionar

planeia investir um total de 15,2 mil milhões de euros até 2030 em projetos de energia eólica no Reino Unido, anunciou a empresa através de comunicado.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta segunda-feira com uma queda de 0,70% para os 5.619,21 pontos, em linha com o sentimento registado entre as congéneres europeias.Com onze empresas a desvalorizar, sete a subir e uma inalterada foi a Jerónimo Martins quem centrou as atenções depois de uma queda de 2,47% para os 18,76 euros por ação. Depois de na semana passada ter renovado máximos históricos, a dona do Pingo Doce corrigiu à boleia das quedas registadas em toda a Europa.No "vermelho" terminaram ainda empresas como o BCP (-1,29% para os 15,30 cêntimos por ação) e a Galp Energia, que desvalorizou 0,82% para os 9,27 euros.No lado oposto estiveram os CTT - Correios de Portugal, com uma subida de 2,91% para os 5,12 euros por ação e a EDP - Energias de Portugal que avançou 0,43% para os 4,697 euros.A empresa liderada por Miguel Stilwell anunciou há minutos que