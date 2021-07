PSI-20 termina o dia no "verde" mas com menos força do que os pares no resto da Europa

naquela que foi a maior subida registada em bolsa nos últimos cerca de dois meses e um regressar aos ganhos, depois de três dias consecutivos a desvalorizar. Em termos técnicos, a empresa está a negociar acima (+11%) da sua média móvel dos últimos 200 dias de negociação, mas ligeiramente abaixo (0,3%) da média dos últimos 90 dias. Entre meados de maio e final de junho, o BC desvalorizou cerca de 22%, depois de ter disparado 50% nas semanas anteriores. Em 2021 acumula um ganho de 8%.



O índice PSI-20 terminou esta última sessão da semana com um ganho de 0,46% para os 5.173,04 pontos, uma valorização aquém do ganho médio superior a 1% que foi registado nesta sexta-feira pelas congéneres europeias, numa altura em que o norte-americano S&P 500 vai renovando máximos históricos.Entre as 13 cotadas em alta, o destaque foi para o BCP, que conseguiu valorizar 4,76% para os 13,47 cêntimos por ação, tendo conseguido subir mais do que 5% durante a sessão desta sexta-feira A subir estiveram ainda a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, com um ganho de 0,36%, os CTT (+1,80%) e a Galp (0,22%).No lado das quatro empresas que perderam força nesta sessão, a EDP Renováveis lidera com um recuo de 1,16% para os 20,48 euros por ação.