PSI-20 termina semana pressionado por queda de 4% da Navigator

as redes de proteção ao emprego (SURE), empresas, sobretudo PME (através do BEI), e Estados (com recurso à linha de crédito cautelar do MEE).





Os investidores estiveram de olho nos dados sobre o desemprego nos Estados Unidos, que afeta 26 milhões de indivíduos desde que a pandemia se fez sentir.



Por cá, a bolsa nacional terminou o dia com três cotadas a negociar em alta e as restantes 15 a cair.



O destaque do dia vai para o setor da pasta e do papel, com a Navigator a perder 4,18% para os 2,248 euros por ação e a Altri a desvalorizar 2,42% para os 4,606 euros por ação.



A cair estiveram também o BCP (-1,97%) e os CTT (-1,85%), num dia em que foi conhecido que o operador postal está a ponderar recorrer ao



Hoje, a Bloomberg Intelligence elegeu a Nos como uma das empresas do setor na Europa menos resistentes ao impacto do coronavírus, devido à sua grande exposição ao "roaming", bem como ao encerramento do segmento de cinemas. A Nos desvalorizou 0,70% para os 3,396 euros por ação.



Em contraciclo negociaram a Sonae Capital (+0,42%), a REN (+0,41%) e a EDP Renováveis (+0,19%).

A manchar a prestação de hoje esteve também

PSI-20 perde mais de 1,4% na semana

Para além da descida na sessão de hoje, a praça portuguesa conheceu ainda uma desvalorização de 1,43% no acumular da semana, depois de já ter registado uma perda na semana anterior.



Entre os piores desempenhos estiveram a Mota-Engil e os CTT, ambos com perdas acumuladas de cerca de 10%.



A construtora portuguesa fechou um contrato no México esta semana no valor de 636 milhões de euros e também nesta semana o conselho de administração da Mota-Engil decidiu não propor à assembleia geral a distribuição de dividendos relativos aos resultados de 2019, mas admitiu rever a posição se, ao longo de 2020, as condições económicas e financeiras melhorarem.



Do lado dos ganhos, a Sonae (+1,79%), a Altri (+1,19%) e a Nos (+1,01%) foram as que lideraram.