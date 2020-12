PSI-20 termina sessão em queda, mas regista maior ciclo de ganhos semanais em oito anos

O





No plano monetário, o , retirando-a do patamar "comprar". O preço-alvo apontado pelo banco suíço está abaixo da média de 11,95 euros que é registada pela Bloomberg, apontando para os 10,50 euros.O dia nas bolsas de hoje ficou manchado por mais receios em torno de um Brexit sem acordo, depois de ontem o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter alertado empresas e cidadãos para essa possibilidade.A Navigator fechou a cair 1,20% para os 2,470 euros, num dia em que foi distinguida pelo CDP (Disclosure, Insight, Action) com a pontuação máxima, o rating "A ", num inquérito mundial para avaliar as ações desenvolvidas pelas empresas no âmbito das alterações climáticas.Também o grupo EDP fechou no "vermelho", com ambas as cotadas a registarem leves desvalorizações.Esta semana, os olhos estiveram voltados para Bruxelas, onde os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram um histórico orçamento e pacote de estímulos no valor de 1,81 biliões de euros, ultrapassando o impasse com a Polónia e a Hungria.No plano monetário, o

os investidores estão cada vez mais desanimados.

Numa semana marcada pela aprovação de estímulos na Europa e por avanços nas negociações nos Estados Unidos, o saldo é positivo para a prestação das bolsas do "velho continente". Em Portugal, o índice PSI-20 até terminou o dia de hoje a cair (-1,10% para os 4.742,67 pontos), mas tal não impediu o sexto ganho semanal consecutivo, o que representa o maior ciclo desde junho de 2012.A sessão desta sexta-feira ficou marcada por um registo de quedas gerais em praticamente todas as cotadas da bolsa nacional. Exemplo disso foram o BCP, que perdeu 2,84% para os 12,30 cêntimos por ação, e a petrolífera Galp, que registou uma desvalorização de 2,73% para os 9,056 euros - em linha com o desempenho do preço do petróleo.Conselho do Banco Central Europeu alargou o programa de compra de ativos por emergência pandémica (PEPP, na sigla inglesa) em 500 mil milhões de euros. No total, o PEPP fica agora com 1.850 mil milhões de euros , numa tentativa de amparar os Estados-membros perante a segunda vaga de infeções por covid-19. Além disso, o programa foi alargado, pelo menos, até março de 2022.Nos Estados Unidos, ainda não houve fim para a novela que envolve o novo pacte des estímulos, cujas negociações duram há meses. Contudo, ontem, Nancy Pelosi, a líder da Câmara dos Representantes, disse que existiram novos progressos. Ainda assim, dada a demora da aprovação,