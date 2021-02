PSI-20 tímido no verde com energéticas a emprestarem faísca

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar uns ligeiros 0,06% para os 4.792,31 pontos. Este registo tímido acontece numa altura em que o índice nacional tem sofrido constantes dissabores, já que nas últimas dez sessões só conseguiu ascender ao verde em duas. A contribuir para este desempenho estão 13 cotadas no verde, contra cinco no vermelho.





A dar força ao PSI-20 estão as energéticas do grupo EDP e a Galp. A elétrica liderada por Miguel Stilwell d’andrade avança 0,46% para os 5,25 euros, de mãos dadas com a subsidiária de energias limpas, que ganha 0,66% para os 22,8 euros.





Pelo meio conta-se a presença da petrolífera, que sobe 0,49% para os 8,16 euros, num dia que também é risonho nos mercados da matéria-prima. O barril em Londres está a valorizar impulsionado pelas perspetivas melhoradas que decorrem do avano dos planos de vacinação e do cada vez mais próximo reforço nos estímulos norte-americanos.





Ainda a brilhar no verde estão as papeleiras Semapa e Altri, depois de a primeira ter revelado os resultados de 2020 nesta segunda-feira, já após o fecho. Os resultados líquidos da Semapa diminuíram 14% no ano passado, mas quer a cimenteira Secil quer a ETSA, da área do ambiente, registaram aumentos dos lucros. A holding reduziu ainda a dívida líquida em 255 milhões face ao final de 2019.



A travar maiores ganhos está a retalhista Jerónimo Martins, que dá um grande trambolhão, de 3,69% para os 12,79 euros, diretamente para um mínimo de fevereiro de 2019.



(Notícia atualizada às 08:15)