PSI-20 tímido no vermelho com Nos a liderar perdas

O grupo EDP e os CTT divulgaram comunicados ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, que poderão ter impacto na evolução das cotações nesta terça-feira. A EDP Renováveis, subsidiária da EDP (ambas alcançaram ontem novos recordes em bolsa) assegurou dois Contratos de Aquisição de Energia (CAE) a 15 anos para a venda da energia produzida por dois projetos solares fotovoltaicos nos EUA com 275 MW de capacidade instalada total. Já o Citigroup passou a deter 2,8% do capital dos CTT. A operadora de correios nacional valoriza 0,42% para os 2,32 euros. A EDP Renováveis segue inalterada.

A bolsa nacional abriu em ligeira queda, com o PSI-20 a descer 0,03% para os 4.991,46 pontos. A puxar para o vermelho ficam sete cotadas, contra oito no verde. Três mantêm-se inalteradas.O clima é de incerteza também na Europa, onde as principais praas se dividem entre o verde e o vermelho. Os investidores estão de olho nas eleições na Georgia, que serão determinantes para perceber se os Democratas ganham o Congresso norte-americano. Uma vitória que poderia facilitar em muito a execução da agenda de Joe Biden.Em Lisboa, as pesadas Nos, EDP e Jerónimo Martins não deixam o PSI-20 abandonar o vermelho. A empresa de telecomunicações perde 0,62% para os 2,89 euros, a EDP cai 0,26% para os 5,36 euros e a Jerónimo Martins cede 0,18% para os 14,08 euros.Ainda do lado dos ganhos, os grandes impulsos são dados pela Galp e pelo BCP. A petrolífera soma 0,73% para os 8,56 euros, num dia em que o petróleo resvala, enquanto aguarda o desfecho da reunião tensa do cartel de exportadores. O BCP avança 0,64% para os 12,63 cêntimos.(Notícia atualizada às 08:23)