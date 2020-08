PSI-20 trava trio de subidas com CTT a perder mais de 2%

um eventual novo pacote de estímulos que estará a ser preparado pela administração de Trump, e o qual tem até esta sexta-feira para ser lançado, já que depois o Senado "vai de férias". O cenário no mundo empresarial não tem sido animador, sendo que esta quinta-feira a europeia Glencore reportou prejuízos para a primeira metade do ano, o que a fez suspender dividendos. desta forma, nem os dados dos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que surpreenderam pela positiva, são suficientes para animar a negociação nos mercados acionistas. Por cá, os CTT e o BCP pesam no desempenho do PSI-20. A operadora de correios nacional lidera as perdas e cai 2,33% para os 2,51 euros, no primeiro dia de negociação após a apresentação de resultados. Desta forma, afasta-se dos máximos de fevereiro que chegou a atingir da parte da manhã.



A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,56% para os 4.378,27 pontos. O índice lisboeta quebra assim um ciclo de três sessões no verde, caindo na quarta sessão da semana.Lá fora, os investidores seguem cautelosos enquanto esperam novidades acerca deOs CTT fecharam o primeiro semestre do ano com um resultado líquido negativo de 2 milhões de euros, um valor que compara com os lucros de 9 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado. A empresa liderada por João Bento explicou que o resultado foi impactado "com a evolução negativa do EBIT, parcialmente compensada pelo comportamento positivo do imposto sobre o rendimento do período".

O BCP ocupou o segundo lugar do pódio das quedas com um deslize de 1,36% para os 10,16 cêntimos. Além deste pesado, também a Jerónimo Martins caiu mais de 1% - 1,08% para os 14,15 euros.



A travar maiores perdas estiveram duas cotadas do setor da energia, a EDP e EDP Renováveis, que terminaram no verde. A elétrica subiu 0,32% para os 4,41 euros e a subsidiária de energias limpas avançou 0,14% para os 13,90 euros.