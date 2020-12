PSI-20 tropeça com Galp e Nos a rasteirarem. Sonae resvala perto de 6%

A bolsa nacional abriu em baixa, com o principal índice, o PSI-20, a cair 0,12% para os 4.652,97 pontos. No verde ficam onze cotadas, que ainda assim perdem a "batalha" com as seis que ficam pelo vermelho, sobrando uma inalterada.





Lá fora, as principais praças ganham força apesar do cenário de agravamento pintado pela pandemia. A contrariar as preocupações com o vírus está o lançamento de estímulos de 900 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, que foram aprovados ontem, e a abertura do caminho à vacinação, depois da autoridade europeia responsável pelos medicamentos ter dado luz verde à distribuição no Velho Continente.





Por cá, a Galp é o peso pesado que se destaca no vermelho, com uma quebra de 0,68% para os 8,22 euros, seguida de perto pela também pesada Nos, que vacila 0,62% para os 2,87 euros. A petrolífera reforça assim as quedas da última sessão, na qual registou a maior descida desde o março, numa altura em que os preços do petróleo sofrem com as perspetivas reduzidas de procura, resultantes de um agravamento da situação pandémica e da descoberta de uma nova estirpe.



A liderar as perdas está contudo a Sonae, que cai 5,75% para os 72 cêntimos, mas chegou a descer 7,64% para os 61,5 cêntimos, marcando um mínimo de novembro. A empresa, que foi condenada a uma multa de 121,9 milhões de euros pela Autoridade da Concorrência, a mais elevada dentro de um processo que abarcou seis supermercados, diz rejeitar "a acusação de envolvimento da sua participada em qualquer acordo ou concertação de preços, em prejuízo dos consumidores, bem como a aplicação de qualquer coima, cujo valor é, aliás, inexplicável a todos os títulos".



A contrabalançar as perdas do índice nacional está o grupo EDP. A empresa de energias limpas liderada por Rui Teixeira segue na frente com um ganho de 1,24% para 20,40 euros, enquanto a EDP fecha o pódio com uma soma de 0,62% para os 4,88 euros.



(Notícia atualizada ás 08:27)