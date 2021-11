PSI-20 tropeça em dia misto na Europa. BCP lidera perdas com tombo de 2%

O principal índice acionista português a terminou sessão desta terça-feira a registar perdas, num dia misto para as praças europeias. O PSI-20 fechou a desvalorizar 0,69%, para 5.786,01 pontos, com 13 das 19 cotadas da bolsa nacional a encerrarem no "vermelho".O BCP foi a cotada que liderou as perdas desta sessão, com um recuo de 2% para 0,1568 euros. O banco liderado por Miguel Maya esteve a corrigir ganhos, depois de ontem ter beneficiado na segunda-feira de uma nova subida do preço-alvo , desta vez pelo Mediobanca, que fez as ações do BCP dispararem 3,4%.