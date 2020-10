PSI-20 tropeça em quedas do BCP e da Galp

O Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo Banco Comercial Português, obteve lucros de 132 milhões de zlótis (29,8 milhões de euros) nos primeiros nove meses deste ano, valor que equivale a uma descida de 75% face ao período homólogo. Numa nota divulgada pelo goldman Sachs, esta casa de investimento considera o BCP um alvo apetecível para ser adquirido pelos bancos Santander ou Caixabank, numa altura em que a pandemia dita a necessidade de cortar custos e impele desta forma alguns movimentos de fusão.

Galp Gás Natural Distribuição (GGND) à Allianz Capital Partners. A petrolífera refere que vendeu uma posição de 75,01% nesta companhia, onde detinha uma posição de 77,5%.





Além destas novidades, o Negócios divulga hoje a intenção da Galp Energia de dar uma nova vida à refinaria de Matosinhos , estando a preparar a integração de soluções para produzir produtos de baixa intensidade carbónica.

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,35% para os 4.037,53 pontos. A contribuir para o desempenho estão 13 cotadas no vermelho contra três no verde, sobrando duas inalteradas.Lá fora, as principais praças mostram indefinição, numa altura em que os casos de coronavírus não dão tréguas e os investidores não estão a conseguir encontrar conforto num novo pacote de estímulos que dê músculo à maior economia do mundo, uma vez que este parece cada vez mais improvável de ficar fechado antes das eleições.Por cá, o BCP encabeça as perdas, com um recuo de 1,46% para os 7,41 cêntimos.A Galp volta a prejudicar o desempenho do índice, ao apresentar uma quebra de 0,70% para os 7,69 euros. A cotada prolonga assim a tendência negativa da sessão anterior, depois de ter apresentado prejuízos inesperados relativos ao terceiro trimestre do ano, e mais tarde ter anunciado a venda da unidade de distribuição , aA consolidar a tendência negativa do PSI-20 está ainda o peso pesado Jerónimo Martins, que cee 0,48% para os 14,41 euros, assim como as papeleiras. A Navigator é a que mais desce, 0,68% para os 1,91 euros, enquanto a Altri e a Semapa caem, respetivamente, 0,35% para os 3,37 euros e 0,30% para os 6,75 euros.(Notícia atualizada às 08:25)