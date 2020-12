PSI-20 tropeça na EDP Renováveis e papeleiras após cinco sessões em alta

A bolsa nacional abriu em queda ligeira, com o índice PSI-20 a ceder 0,08% para os 4.927,58 pontos. A contribuir para a queda estão onze cotada no vermelho, contra apenas cinco no verde, e duas seguem inalteradas.Lá fora, as praças europeias dividem-se, numa altura em que o fulgor que tem sido emprestado pelos novos estímulos norte-americanos é interrompido. O líder do Senado opôs-se à vontade manifestada por Trump e pela Casa dos Representantes de aumentar o valor dos cheques a distribuir pela população, o que deita por terra esta expetativa.Em Lisboa, as papeleiras e a EDP Renováveis juntam-se no vermelho e "tramam" o PSI-20.A Semapa cai 0,98% para os 9,05 euros, a Altri desce 0,67% para os 5,16 euros e a Navigator cai 0,40% para os 2,51 euros. A EDP Renováveis tem uma descida menor, mais é também a mais pesada das quatro, e uma das mais pesadass do índice nacional: recua 0,22% para os 22,95 euros.A travar maiores perdas para o índice estão, contudo, a maioria dos pesos pesados da bolsa, que se cncentram na pequena mancha verde. A Jerónimo Martins segue na frente, com uma subida de 0,43% para os 13,99 euros, a Nos soma 0,28% para os 2,90 euros e a Galp sobe uns ligeiros 0,05% para os 8,76 euros, num dia de otimismo também nos mercados de petróleo.O barril em Londres e em Nova Iorque mostra avanços sólidos depois de noticiado que esta quarta-feira deverá ser divulgada mais uma quebra semanal nos inventários dos Estados Unidos, provavelmente a maior desde outubro.(Notícia atualizada às 08:22)