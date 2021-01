PSI-20 tropeça no final de uma semana com ganhos de 7%

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a descer 0,69% para os 5.245,52 pontos. A contribuir estiveram 16 cotadas no vermelho, contra apenas duas no verde. O índice nacional perde na reta final de uma semana em que ainda não tinha visitado o vermelho, e na qual conseguiu acumular ganhos de 7,09%.





Lá fora, as principais praças dividiram-se, mas a maioria escolheu mesmo o terreno positivo. Os mercados estão esperançosos pois, após a divulgação de uma abrandamento nas contratações nos Estados Unidos, especula-se que os estímulos na maior economia do mundo sejam reforçados.





Por cá, o BCP e as papeleiras impõem-se na tabela das perdas. O banco desceu 2,75% para os 14,17 cêntimos, na primeira sessão de quebra de uma semana em que acabou por somar 15,02% no conjunto dos cinco dias. Das últimas 10 semanas, o BCP só perdeu numa, menos de 1%, enquanto em várias outras apresentou fortes ganhos que rondaram os 5%, 11% e mesmo os 31%.



O banco instala-se exatamente à frente da Navigator na tabela, que cedeu 2,14% para os 2,57 euros, a Semapa que caiu 1,81% para os 9,22 euros e finalmente a Altri, que resvalou 1,44% para os 5,47 euros.





A EDP Renováveis, chegou a renovar máximos históricos nesta sessão, para depois deslizar 0,78% para os 25,6 euros . O analista Manuel Palomo, do Exane BNP Paribas, reviu ontem em baixa – já depois do fecho – a recomendação para a EDPR, de ‘outperform’ para ‘neutral’. Já o preço-alvo continua nos 21 euros, o que lhe confere um potencial de queda de 18,6% face ao fecho de quinta-feira.



No verde, ficam apenas a casa-mãe, EDP, com um ganho de 1,11% para os 5,63%, seguida da Novabase, que somou 0,30% para os 3,29 euros.

(Notícia atualizada às 17:05)