PSI-20 valoriza 4,5% à boleia de estímulos de centenas de milhares de milhões

Ao início da tarde, a bolsa nacional pôs cobro a uma sessão de constantes variações entre ganhos e perdas para fechar com uma subida de 4,5%, em linha com as valorizações expressivas também registadas nas bolsas europeias. Com uma subida de quase 12%, os CTT deram o mote.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 17 de março, a somar 4,49% para 3.834,87 pontos, com 11 cotadas em alta e sete em queda, isto num dia de volatilidade em que a praça lisboeta alternou entre terreno positivo e negativo. Esta foi a maior subida diária do índice lisboeta desde 25 de agosto de 2015.



O principal índice nacional acompanhou a tendência também registada nas principais praças do velho continente, numa sessão em que o índice de referência europeu Stoxx600 avançou um máximo de 3,71% e em que chegou a recuar 3,28%.



Na Europa, os setores das telecomunicações e das matérias-primas foram os que mais impulsionaram, enquanto as cotadas que operam nos setores do turismo e do imobiliário contribuíram para travar maiores ganhos.



A pôr cobro à volatilidade sentida ao longo da maior parte da sessão esteve o avolumar de anúncios de pacotes de medidas expansionistas feitos por algumas das maiores economias mundiais, como é o caso de França (345 mil milhões de euros) e Estados Unidos (850 mil milhões de dólares).



Na sexta-feira a União Europeia já tinha lançado uma iniciativa de 37 mil milhões de euros destinada a minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus, admitindo mesmo que poderá ser preciso mais, e já esta terça-feira foram conhecidas as medidas de facilitação da atribuição de ajudas de Estado propostas pela Comissão Europeia ao conjunto dos 27 Estados-membros do bloco europeu.



Já perto do final da sessão na Europa, o índice espanhol Ibex somava 6,32% e o índice de Milão crescia perto de 3%, sendo que o Stoxx600 seguia com uma subida de 2,40%.