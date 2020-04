Os países como a Áustria admitem mesmo começar a levantar as restrições implementadas a partir da Páscoa, um sinal de que em muitos estados europeus a fase pior do surto poderá já ter sido ultrapassada. Por outro lado, os investidores acreditam que esta terça-feira o Eurogrupo possa fechar um acordo para garantir o acesso dos Estados-membros da União Europeia às linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).A Altri e a Mota-Engil estiveram em destaque na sessão e impulsionaram o principal índice bolsista nacional, com a primeira a transacionar em máximos de 11 de março e a segunda na cotação mais alta desde 5 de março. A Altri somou 8,89% para 3,97 euros e a construtora avançou 12,01% para 1,212 euros.Nota positiva ainda para o BCP, que depois das perdas acumuladas na semana passada, que levaram a cotada a renovar várias vezes mínimos de sempre, terminou agora o dia a valorizar 2,58% para 9,14 cêntimos.Num dia em que predominaram as subidas, Semapa (+3,77% para 8,25 euros), Navigator (+3,77% para 2,204 euros), Nos (+2,28% para 3,138 euros), REN (+1,92% para 2,39 euros) e EDP Renováveis (+0,38% para 10,46 euros) também fecharam em alta.Já as retalhistas negociaram sem rumo definido, isto no dia em que o Governo deu autorização para que os grossistas possam vender a retalho . A Sonae apreciou 6,64% para 0,642 euros enquanto a Jerónimo Martins perdeu 0,62% para 16 euros. Também os CTT fecharam no verde (+0,68% para 2,225 euros) após terem anunciado o cancelamento da distribuição de dividendos referentes a 2019.As outras duas cotadas que fecharam em queda e que contribuíram para travar uma maior subida do PSI-20 foram a Galp Energia e a EDP.A petrolífera caiu 4,25% para 9,92 euros, acompanhando a forte queda do preço do petróleo nos mercados internacionais (em Londres, o Brent afunda acima de 5,5% para 32,21 dólares por barril), isto no dia em que a Fitch admite que o valor barril possa recuar para um dígito se a organização dos países produtores de petróleo (OPEP) e respetivos aliados (OPEP+), com destaque para a Rússua, não chegarem a acordo para limitar a produção de modo a potenciar a subida dos preços.Já a elétrica liderada por António Mexia resvalou 0,25% para 3,547 euros(Notícia atualizada)