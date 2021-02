PSI-20 valoriza pelo terceiro dia seguido em dia tímido para a Europa

A escolhida pelo presidente eleito Joe Biden para o departamento do Comércio, Gina Raimondo, alimentou a guerra comercial com a China, depois de ter dito que que não haveria nenhuma razão para retirar empresas como a Huawei Technologies ou a ZTE da "lista negra" dos Estados Unidos.



Significa isto que as empresas norte-americanas continuam a necessitar de uma licença por parte do Governo para transacionarem bens com estas companhias chinesas.



Por cá, o BCP abriu o dia a ganhar 0,78% para os 11,70 cêntimos por ação, assim como a petrolífera Galp (+0,87%) que segue agora a negociar nos 8,401 euros por ação.



No grupo EDP, o sentimento é misto. Enquanto que a EDP perde 0,12% para os 5,204 euros por ação, a EDP Renováveis ganha 0,21% para os 23,35 euros.



O índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira a valorizar 0,33% para os 4.834,91 pontos, o que representa o terceiro dia consecutivo a registar ganhos, numa manhã em que as congéneres europeias negoceiam ainda de forma mista.Isto porque, durante a madrugada em Lisboa, a sessão a asiática interrompeu o seu ciclo de ganhos, graças ao agudizar de tensões entre os Estados Unidos e a China.