PSI-20 veste vermelho no último dia do ano com Jerónimo, BCP e Galp a pressionarem

A bolsa nacional termina o ano em baixa, com o PSI-20 a resvalar 0,48% para os 4.898,28 pontos. A grande maioria das cotadas -14 – apresentam uma tendência negativa, restando apenas uma no verde, fora as três que seguem inalteradas.





No último dia do ano a sessão nas praças europeias será mais curta, com as negociações a terminarem pelas 13h00 (hora de Lisboa). Apesar de o ano terminar com as ações a nível mundial a tocarem máximos de sempre, apostando na recuperação económica, no curto-prazo a covid-19 continua a não dar tréguas e a contribuir para refrear um pouco os ânimos. As mortes por esta doença a nível global estão a aproximar-se dos 2 milhões e cidades que passaram semanas sem infeções, voltam a registá-las, como é o caso de Pequim e Melbourne.





Em Lisboa, o pesado "trio" Jerónimo Martins, BCP e Galp puxa o PSI-20 para terreno negativo. A retalhista cede 0,68% para os 13,81 euros, o banco desce 0,64% para os 12,43 cêntimos e a Galp recua 0,48% para os 8,72 euros.





(Notícia em atualização)