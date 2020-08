PSI-20 volta a cair com BCP e Galp a pesarem

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a resvalar 0,30% para os 4.368,44 pontos. Apenas três das 18 cotadas seguem no verde.Na Europa, a tendência é igualmente negativa. Lá fora, os investidores balançam os novos surtos de covid-19 contra as esperanças de uma nova vacina, ao mesmo tempo que aguardam com expectativa o discurso que o presidente da Fed fará esta quinta-feira.Em Lisboa, o pesos pesados BCP e Galp perdem, respetivamente, 0,78% para 10,22 cêntimos e 0,65% para 9,120 euros.Ainda fortes no vermelho estão as papeleiras Semapa, que perde 1,54% para os 7,68 euros, e a Navigator que cai 0,89% para os 2,230 euros.No dia em que apresenta resultados, já após o fecho, a Sona junta-se às ctadas no espetro negativo e cede 0,75% para os 59,75 cêntimos.No verde seguem apenas a Pharol, a subir 0,91% para os 11,10 cêntimos, a JerónimoMartins, que ganha 0,21% para os 13,99 euros e a Corticeira Amorim, ascendendo 0,59% para os 10,16 euros.(Notícia em atualização)