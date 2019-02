Ainda a influenciar pela negativa as bolsas europeias está o setor bancário depois do BNP Paribas ter revelados "resultados menos entusiasmantes". Em Lisboa, o efeito direto é no BCP. As ações doo banco cedem 0,21% para os 23,5 cêntimos nesta sessão, depois de ter sido uma das cotadas que mais se destacou na sessão de ontem.



O mesmo acontece com a Jerónimo Martins que perde 0,46% para os 12,95 euros. A cotada tinha valorizado ontem 4,5% com a possibilidade da Polónia rever a sua política de fechar grande parte do comércio ao domingo. No entanto, na sessão de hoje a retalhista segue em baixa.



A impedir maiores perdas na bolsa lisboeta está a valorização do setor do papel.



Esta sessão poderá vir a ficar marcada pelo primeiro discurso de Jerome Powell em público, depois de ter marcado uma mudança na sua política monetária, ao sinalizar que não sabe quantas vezes irá mexer nos juros, nem se será para cima ou para baixo.



(Notícia atualizada pela última vez às 8h32)

O PSI-20 abriu esta quarta-feira, 6 de fevereiro, a desvalorizar 0,3% para os 5.153,97 pontos, negociando em baixa depois de ter atingido máximos de quatro meses na sessão de ontem . A pesar da bolsa estão as principais cotadas, como é o caso da Jerónimo Martins, a Galp Energia e o BCP. As bolsas europeias estão maioritariamente em queda com o Stoxx 600 a perder 0,13%.No diário de bolsa, os analistas do BPI antecipavam uma abertura em Lisboa "sem grandes oscilações" ao passo que na Europa sinalizavam perdas ligeiras. Em causa estão os dados das encomendas às fábricas na Alemanha que caíram pelo segundo mês consecutivo, mais um sinal da desaceleração económica na Zona Euro.