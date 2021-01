PSI-20 volta a disparar e já ganha 8% em 2021. EDPR continua a brilhar e já vale mais que a EDP

A bolsa portuguesa mantém o ritmo de forte subida neste arranque de ano. Subiu em todas as quatro sessões de 2021, período em que acumulou uma valorização de 7,83%, mais do que anulando assim as perdas do ano passado.

Esta quinta-feira o PSI-20 valorizou 2,2% para 5.282,02 pontos, tendo alcançado um novo máximo desde 24 de fevereiro de 2020.





Leia Também EDP Renováveis dispara para novo máximo histórico no melhor início de ano de sempre

Nas bolsas europeias o dia também foi positivo, embora com ganhos mais modestos do que em Lisboa.

Os investidores prosseguem animados com as perspetivas de estabilidade no Congresso dos Estados Unidos e de mais estímulos à economia, agora que o Partido Democrata deverá enfrentar menos obstáculos para aprovar as suas políticas.

Leia Também EDP Renováveis pode valer mais em bolsa que casa-mãe?

Este desempenho segue-se aos violentos protestos de ontem protagonizados pelos apoiantes de Donald Trump no Capitólio, em Washington, que resultaram em pelo menos 4 mortes e mais de uma dezena de feridos e que obrigaram à suspensão dos trabalhos.

Depois da interrupção, os trabalhos foram retomados e o Congresso confirmou os resultados eleitorais na manhã desta quinta-feira (hora de Lisboa). Minutos depois, através de um comunicado, Trump reagiu prometendo uma "transição ordeira" do poder.

EDPR dispara e já vale mais que a EDP

Numa sessão em que 12 cotadas subiram e seis desceram, foi o grupo EDP que voltou a brilhar no PSI-20.

A EDP Renováveis disparou 7,28% para 25,8 euros, numa sessão em que atingiu um máximo histórico nos 25,90 euros. A empresa de energias renováveis está a registar o melhor arranque de ano de sempre, com uma subida de 13,1% em 2021 que surge já depois da valorização de 117% em 2020.

A empresa liderada por Rui Teixeira tem beneficiado com o forte apetite dos investidores por empresa com ativos de energias renováveis. O valor de mercado está já em 22,5 mil milhões de euros, superando a casa mãe, que tem um valor de mercado de 22,07 mil milhões de euros, tal como o Negócios antecipou na edição de hoje. A EDPR é assim a cotada mais valiosa do PSI-20.

A EDP marcou esta quinta-feira uma valorização de 1,16% para 5,566 euros e também atingiu um máximo histórico (5,60 euros). Desde o início do ano os títulos disparam 7,95%.





Ainda a contribuir para a alta do PSI-20 destacou-se a Mota-Engil, que disparou 3,83% para 1,52 euros no dia em que os acionistas aprovaram um aumento de capital de 100 milhões de euros.

A Navigator marcou a terceira maior subida do PSI-20 (+3,07% para 2,622 euros), num dia positivo para o setor. A Altri ganhou 2,88% para 5,545 euros e a Semapa avançou para 1,73% para 9,39 euros.

Entre os pesos pesados da bolsa portuguesa, o Banco Comercial Português subiu 2,1% para 0,1457 euros, a Galp Energia ganhou 0,84% para 9,328 euros e a Jerónimo Martins contrariou a tendência positiva (-0,53% para 14,20 euros).