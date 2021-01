PSI-20 volta a fechar a descer com quebras fortes do BCP e Galp

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a posicionar-se no vermelho pela terceira sessão consecutiva. O índice fechou com uma perda de 0,30% para os 5.040,63 pontos, o que o empurra para uma descida semanal de 0,16%, a segunda seguida, depois de dez semanas sem sair do verde.





Esta sexta-feira houve dez cotadas a ficarem pelo terreno negativo, contando-se apenas as restantes sete no quadrante positivo do espetro e uma inalterada.





As cotadas que mais afundaram dentro do PSI-20 foram as pesadas BCP e Galp. O banco terminou com uma queda de 2,84% para os 11,99 cêntimos, depois de ter chegado a deslizar 4,70% para os 11,76 cêntimos durante a sessão, que é a sexta consecutiva na qual a instituição não abandona o vermelho. A descida contínua determina que o banco já esteja a cotar no mesmo patamar do dia 22 e dezembro, afastando-se do pico atingido no dia 7 deste mês.





A banca é o segundo setor que hoje mais perde a nível europeu, a seguir ao turismo. As cotadas deste setor que estão integradas no Stoxx 600 cedem mais de 2%, penalizadas pelo agravamento da pandemia na Europa.





A segunda cotada que mais desvalorizou no PSI-20 foi a Galp. A petrolífera reforçou a quebra de quase 4% que verificou na última sessão, com uma descida de 1,70% para os 8,80 euros, que chegou a ser de 2,70% durante o dia. Desta forma, esta deverá ser a segunda semana seguida que a petrolífera portuguesa acaba com menos valor do que na anterior.





Os preços do petróleo estão a cair, numa altura em que a procura pela matéria-prima está a ser ameaçada pelo avançar da pandemia em todo o mundo, desde Nova Iorque até Hong Kong. A contribuir para o mau desempenho do petróleo está também o reforço do valor do dólar, a moeda na qual a matéria-prima é denominada.





A contrariar as perdas do índice esteve a também pesada EDp Renováveis, que somou 1,43% para os 24,90 euros, vivendo a quinta sessão consecutiva de valorização. A cotada acrescentou mais de 8% ao seu valor no acumulado da semana, depois de na anterior ter perdido quase 10% e, antes dessa, o ganho ter sido também expressivo, de mais de 12%.





(Notícia atualizada às 16:53)