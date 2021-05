PSI-20 perde força com Galp e EDP a pressionarem. Sonae afunda mais de 7% em ex-dividendo

Entre janeiro e março deste ano, a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade viu as receitas encolherem 8% para os 448 milhões de euros. O EBITDA - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização sofreu uma queda de 21% para os 269 milhões de euros e o EBIT - Lucro antes de juros e impostos caiu 35% para os 126 milhões de euros.



A perder estão também a Galp Energia (-2,5%), num dia em que os preços do petróleo desvalorizam mais de 1%, e o BCP (-1,94%), que recua assim dos máximos de um ano atingidos ontem. homóloga de 39% no lucro líquido do primeiro trimestre deste ano para os 38 milhões de euros, face aos 62 milhões apresentados até março do ano passado.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quinta-feira a derrapar 1,65% para os 5.018,99 pontos, em linha com o panorama do resto da Europa, num dia em que a Sonae e a Corticeira Amorim descontam o dividendo que será pago aos acionistas e em que a EDP Renováveis reage aos resultados apresentados nesta manhã.A época de pagamento de dividendos está em curso, com a Sonae e a Corticeira Amorim a descontarem a remuneração aos acionistas que será paga a partir de dia 17 de maio. A empresa liderada por Cláudia Azevedo é das poucas do PSI-20 que aumentam o dividendo, que será de 0,0485 euros por ação.Acresce que este é já o oitavo ano consecutivo de subida da remuneração da Sonae, o que levou o dividendo a apresentar já um retorno acima de 6% e por isso um dos mais elevados da bolsa. Já a Corticeira mantém o dividendo em 0,185 euros por ação, apesar da queda dos lucros em 2020.A Sonae está a cair 7,81% para os 75,5 cêntimos por ação, enquanto que a Corticeira Amorim derrapa1,92% para os 10,20 euros por ação.A EDP Renováveis encolhe 0,75% para os 17,31 euros por ação, depois de ter registado uma queda