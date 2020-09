PSI-20 volta ao verde com BCP a afastar-se de mínimos

As bolsas dos Estados Unidos vão estar encerradas esta segunda-feira, devido à comemoração do Labor Day no país.

A bolsa nacional arrancou a semana a subir, com o principal índice, o PSI-20, a avançar 0,62% para os 4.274,47 pontos. A contribuir para a tendência da sessão estão 13 cotadas no verde, contra apenas três no vermelho e duas que seguem inalteradasLá fora, os investidores também recuperam o ânimo, depois de no conjunto das últimas duas sessões os títulos globais terem assistido à maior quebra desde o mês de junho. As descidas foram lideradas pelas cotadas da tecnologia, com o norte-americano Nasdaq a viver o maior deslize desde março.Em Lisboa, o BCP afasta-se do mínimo de maio que tocou na última sessão, embora a tivesse terminado a subir. Esta segunda-feira o banco conta a segunda sessão seguida no verde, e avança 1,16% para os 9,56 cêntimos.A também pesada EDP Renováveis ultrapassa mesmo a instituição liderada por Miguel Maya, somando 1,46% para os 13,92 euros. Acima da fasquia dos 0,5%, posicionam-se ainda a Nos, com ganhos de 0,84% para os 3,38 euros e a EDP, ao valorizar 0,58% para os 4,16 euros.Do lado das perdas, contam-se apenas a Corticeira Amorim, a Semapa e a sonae, que descem, respetivamente, 0,40% para os 9,96 euros, 0,25% para os 8,03 euros e 0,17% para os 60,35 cêntimos.(Notícia em atualizada às 08:17)