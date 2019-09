PSI-20 volta ao verde com BCP a afastar-se de mínimos e a ganhar mais de 1%

ainda acredita num novo acordo de saída da UE e voltou a excluir um novo adiamento da data prevista para o "divórcio". O primeiro-ministro também desafiou a oposição a apresentar uma moção de censura, já que esta receia devolver a palavra ao povo em eleições gerais.Os receios quanto ao impeachment de Trump parecem amenizados pelo facto de a condenação ter de vir do Senado – que tem maioria republicana, o que torna a concretização improvável. Contudo, um memorando divulgado esta quarta-feira, 25 de setembro, pela Casa Branca confirma que Donald Trump pediu mesmo ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que investigasse Joe Biden, candidato à nomeação democrata às presidenciais americanas de 2020 e potencial rival do magnata nova-iorquino nessa eleição.Por cá, o BCP dá um impulso positivo e soma 1,13% para os 17,99 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya volta ao terreno positivo depois de 4 sessões em quebra que ditaram que o banco descesse a mínimos de abril de 2017 na sessão anterior.De acordo com os analistas do CaixaBank BPI, "a ação continua a ser penalizada pelo delicado momento que o sector atravessa e a ameaça pendente representada pela decisão do Supremo Tribunal Europeu sobre a questão dos empréstimos contraídos pelas famílias polacas em Francos Suíços", lê-se na nota diária. Esta decisão deverá ser divulgada no próximo dia 3 de outubro. O CEO do BCP, Miguel Maya, já veio admitir que "este é um ano mais difícil do que aquele que tínhamos perspetivado quando fizemos o orçamento".Os CTT lideram os ganhos, com uma valorização de 2,33% para os 1,98 euros, numa altura em que vários indicadores técnicos têm "atingido os níveis mais extremos dos últimos anos", dizem os analistas do BPI, que previram que "o título era permeável à realização mais-valias".