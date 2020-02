PSI-20 volta ao verde com BCP a subir mais de 1,5%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 4 de fevereiro, a somar 0,75% para 5.264,14 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas no valor de fecho de ontem, tendo assim transacionado no valor mais alto desde 24 de janeiro.





A praça lisboeta acompanhou as subidas também verificadas na generalidade das bolsas do velho continente, numa sessão em que o índice de referência Stoxx600 valorizou pelo segundo dia seguido com todos os setores a impulsionar, sobretudo o das matérias-primas.