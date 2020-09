PSI-20 volta ao verde com "mão" da EDP, EDP Renováveis e Nos

índice MSCI global ter subido 6,6% em agosto, a maior valorização registada neste mês desde 1986. O apoio dos bancos centrais e as esperanças quanto a uma nova vacina parecem estar a sustentar o rally.

Por cá, a Nos e o grupo EDP são os pesos pesados que mais se distinguem em terreno positivo. A empresa de telecomunicações soma 1,06% para os 3,42 euros enquanto as restantes avançam 0,84% para os 14,44 euros, no caso da EDP Renováveis, e 0,73% para os 4,27 euros, no que diz respeito à EDP.Ainda em destaque no verde está a Mota-Engil, que lidera os ganhos com uma valorização de 3,43% para os 1,63 euros.A construtora assinou um contrato em Angola no valor de cerca de 335 milhões de dólares (281 milhões de euros ao câmbio atual) para a reabilitação de uma estrada e a construção de uma outra, indicou esta segunda-feira a construtora liderada por Gonçalo Moura Martins.A travar maiores ganhos está o BCP, que lidera as quebras com uma desvalorização de 2,13% para os 9,66 cêntimos.(Notícia atualizada às 08:16)