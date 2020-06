encontro bilateral, por videoconferência, entre a União Europeia e a China, no qual ambas as partes vão debater o seu relacionamento futuro.



Em Lisboa, os CTT lideraram as perdas, com uma queda de 3,89% para os 2,10 euros. Esta é a quarta sessão consecutiva no vermelho, o que coloca a cotada em níveis do primeiro dia de junho.



A bolsa nacional fechou a primeira sessão da semana em queda, com o índice nacional a quebrar 1,06% para os 4.414,20 pontos. A pressionar estiveram 15 cotadas, enquanto apenas uma subiu a terreno positivo e duas permaneceram inalteradas.No Velho Continente o sentimento é negativo num dia em que as notícias de novos casos de covid-19 abalam a confiança dos investidores quanto à velocidade da recuperação económica. O dia 21 de junho foi um dia recorde no aumento do número de casos, avisou a Organização Mundial de Saúde. Há um reforço do número de infetados nos Estados Unidos, em particular na Florida, na Alemanha e também na Austrália.