PSI-20 volta aos ganhos com EDP Renováveis e Galp de mãos dadas no verde

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,80% para os 4.814,30 pontos. Todas as cotadas seguem no verde, exceto três, que se manem inalteradas, dando assim uma recuperação ao índice, depois e este ter resvalado na última sessão.





Lisboa harmoniza-se com as praças europeias, onde o sentimento também é de otimismo. Os mercados estão confiantes com novos apoios à economia, nomeadamente aqueles que se preveem nos Estados Unidos, já que a Fed se espera que termina a reunião de hoje com uma postura acomodatícia, ao mesmo tempo que o pacote de estímulos orçamentais parece estar a avançar nas instâncias do Governo.





Por cá, a EDP Renováveis destaca-se no verde com uma subida de 1,95% para os 19,82 euros. A EDP Renováveis concluiu a venda de um portefólio eólico "onshore" de 242 megawatts de capacidade instalada, por um valor total de 450 milhões de euros, à Finerge, anunciou ontem a empresa, em comunicado à CMVM, já depois do fecho da bolsa.



Também em força no verde está a Galp, ao avançar 1,17% para os 8,99 euros, apesar de o dia não estar a ser o mais animador para o petróleo. a matéria-prima desvaloriza depois de ter sido noticiado que os inventários nos Estados Unidos terão subido pela segunda semana consecutiva, retirando as cotações do barril de máximos de 10 meses.





As também pesadas EDP e Jerónimo Martins chibem ganhos sólidos e equivalentes, de 0,67%. No caso da elétrica, os títulos negoceiam a 4,78 euros e, para a retalhista, a fasquia está nos 14,27 euros.



(Notícia atualizada às 08:21)