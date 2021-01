PSI-20 volta às quedas com BCP e Galp a perderem mais de 2,5%

uma quebra de 35% nos lucros até setembro, faltando ainda medir o impacto da segunda vaga da pandemia nos negócios do grupo. A Navigator, detida em quase 70% pela Semapa, já apresentou as suas contas no início da semana, tendo lucrado 109 milhões de euros no ano passado, uma queda tambérm de 35%.

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a resvalar 1,26% para os 4.794,55 pontos. O índice volta assim às quebras, depois de na última sessão ter conseguido contrariar um ciclo de seis sessões consecutivas no vermelho.O índice nacional avança, desta forma, em sintonia com as principais praças da Europa. As maleitas económicas da pandemia deixam os investidores receosos, uma medo agravado pela tensão na frente das vacinas, na qual o desentendimento entre a União europeia e a farmacêutica Pfizer tem subido de tom.Em Lisboa, o BCP destaca-se no vermlho e afunda 3,06% para os 11,42 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya volta a um registo negativo depois de uma curta passagem pelo verde na sessão de ontem, na qual quebrou uma passagem de dez sessões seguidas no vermelho.A Galp foi o outro peso pesado que se afirmou em força em terreno negativo, descendo 2,54% para os 8,284 euros. a petrolífera seguiu desta forma em contramão com a matéria-prima, num dia em que o baril em Londres avança mais de 0,5%.As papeleiras também ajudaram ao dsempenho negativo do índice com a Semapa e a Altri a resvalarem 1,91% para os 8,75 euros e 2,18% para os 4,916 euros, respetivamente. A Navigator recuou com menos vigor, 0,88% para os 2,474 euros.Esta sexta-feira é dia da Semapa apresentar contas relativas a 2020, e espera-se(Notícia atualizada às 17:00)