A bolsa nacional fechou em alta, contudo mesmo assim acumulou a quarta semana consecutiva de perdas. Subidas do grupo EDP, BCP e Nos apoiaram prestação positiva do índice lisboeta.

Em Lisboa, uma vez mais foi o grupo EDP que mais contribuiu para determinar o rumo do índice PSI-20, mas se ontem as quedas expressivas da EDP e da EDP Renováveis empurraram a bolsa nacional para o vermelho, desta feita aconteceu o contrário com ambas as cotadas a recuperarem parcialmente das últimas desvalorizações.



A EDP terminou o dia a somar 3,92% para 3,185 euros e a EDP Renováveis a avançar 2,87% para 9,33 euros. Também a contribuir decisivamente para a subida da bolsa lisboeta esteve o BCP (+2,59% para 0,1030 euros), a Nos (+7,72% para 3,068 euros) a Sonae (+7,40% para 0,5445 euros) e o setor do papel: a Altri cresceu 6,17% para 3,164 euros, a Semapa apreciou 4,80% para 7,42 euros e a Navigator subiu 3,09% para 2 euros.



A travar uma maior subida da bolsa nacional estiveram sobretudo a Galp Energia, que perdeu 3,01% para 8,244 euros, e a Mota-Engil, que afundou 5,49% para 1,068 euros. Nota negativa também para a Jerónimo Martins, que resvalou 0,33% para 14,95 euros.



(Notícia atualizada)

O índice PSI-20 fechou a sessão desta sexta-feira, 20 de março, a ganhar 2,06% para 3.670,00 pontos, com 12 cotadas em alta e as restantes seis no vermelho. No entanto, apesar de ter voltado a respirar acima da linha de água, o principal índice bolsista nacional foi incapaz de reverter as perdas registadas nas primeiras sessões desta semana, pelo que acumulou o quarto ciclo semanal consecutivo a perder valor.Na Europa também prevaleceu um movimento de recuperação face às fortes desvalorizações acumuladas ao longo das últimas semanas devido ao receio quanto ao impacto económico do novo coronavírus. O índice de referência europeu Stoxx600 valorizou pela segunda sessão seguida apoiado na valorização de todos os setores do velho continente, em especial o turístico, sendo que o setor dos media foi a exceção ao perder em torno de 0,5%. Ainda assim, o Stoxx600 elevou para cinco o número de semanas consecutivas em perda.