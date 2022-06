PSI abre em alta com energia a impulsionar

O PSI avança 0,54%, para os 6.223,24 pontos, nos minutos iniciais de negociação da última sessão da semana. A praça portuguesa acompanha o sentimento positivo vivido na Europa.Das 15 cotadas do índice nacional apenas a Navigator regista perdas, com um tombo de 2%, enquanto a Semapa segue inalterada. As restantes 13 cotadas encontram-se no verde.O setor energético está a impulsionar a bolsa nacional, com a Galp a liderar os ganhos ao avançar 1,45%, para os 11,93 euros, apesar da ligeira queda nos preços do petróleo.Ainda entre as cotadas da energia, a EDP Renováveis sobe 0,97%, enquanto a EDP avança 0,69%, a Greenvolt ganha 0,67% e a REN valoriza 0,35%.No retalho, a Jerónimo Martins avança 0,80% e a Sonae sobe 0,54%.Nota ainda para o BCP, que valoriza 0,36%.