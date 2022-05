PSI abre em queda com desconto de dividendo da JM a pesar

A bolsa nacional iniciou a semana com uma queda ligeira, acompanhando a tendência negativa na Europa. O PSI cedia 0,48%, para os 5.677,98 pontos, nos minutos iniciais de negociação. Das 15 cotadas do índice nacional, seis valorizavam, sete perdiam e duas seguiam inalteradas.A pressionar o índice estão, sobretudo, as ações da Jerónimo Martins, que recuam 3,36%, para os 18,71 euros. A queda expressiva na dona do Pingo Doce tem, contudo, uma explicação técnica, uma vez que as ações da retalhista deixam hoje de negociar com direito a dividendo. Excluindo esse fator, as ações da Jerónimo Martins estariam a valorizar 0,7%.Ainda do lado das quedas, os CTT perdem 0,54%, enquanto a Corticeira Amorim cede 0,40%. Nota ainda para a descida de 0,39% do BCP, bem como para as perdas da EDP Renováveis e Galp, que recuam 0,34% e 0,05%, respetivamente.Já pela positiva, a Semapa lidera os ganhos ao avançar 1,20%, enquanto a EDP valoriza 0,32%, para os 4,375 euros, e a Greenvolt soma 0,31%.Sem alterações seguem a Nos e a Sonae.