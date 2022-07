PSI abre no vermelho. BCP comanda perdas

a casa mãe também a perder 0,38%. A Jerónimo Martins - a cotada com mais peso na bolsa de Lisboa - segue na mesma linha, com uma queda de 0,10%.



Altri (-0,56%), a

, a Nos (-0,21%), os CTT (-0,16%) e a Greenvolt (-0,12%), que na segunda-feira viu o

A Mota-Engil,a RENE e a Semapa foram as cotadas que se mantiveram inalteradas.



A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta terça-feira em terreno negativo, com uma queda de 0,26%, em linha com as principais praças europeias. A comandar as perdas está o BCP, com um recuo de quase 1% (-0,94%), a acompanhar o movimento do setor europeu da banca, que regista uma quebra de 0,18%.O PSI caiu para os 5.985,51 pontos, com 11 cotadas a descer, três inalteradas face à cotação da sessão anterior e apenas uma, a Galp, a subir. A petrolífera nacional avança 0,49% apesar dos preços do petróleo nos mercados internacionais estarem a esta hora em queda.Depois do BCP, a EDP Renováveis é a que mais cai, com um recuo de 0,69%, eTambém a perder estão a aNavigator (-0,32%)valor das ações bater um recorde histórico ao atingir o patamar dos 8,23 euros às 12h14.Notícia atualizada às 08h47