PSI abre no vermelho. Corticeira Amorim é a cotada que mais cede

iram a AlphaValue

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta sexta-feira em terreno negativo, em contraciclo com as restantes bolsas europeias. O PSI cede 0,17% para 5.951,57 pontos, com oito das 15 cotadas a cair, cinco a subir e duas inalteradas.A liderar as perdas está a Corticeira Amorim, com perdas de 1,39%, seguida pela Semapa, que desvaloriza 1,38% no arranque da negociação. Do lado das cotadas que cedem estão também a EDP (-1,01), a EDP Renováveis (-0,67%), a Greenvolt (-0,21%), a Sonae (-0,20%) e os CTT (-0.16%).Pela positiva, o que mais se destaca é o BCP, com uma subida de 0,49%. Também a Galp e a Jerónimo Martins, que esta quinta-feira v cortar os seus preços-alvo, arrancaram a sessão a valorizar, 0,38% e 0,09%, respetivamente. Também a Altri (0,27%) e a Mota-Engil (0,09%) avançaram.A Navigator e a Nos mantiveram-se inalteradas.