PSI arranca sessão sem alterações. Mota-Engil e BCP avançam mais de 1%

Leia Também PSI fecha no vermelho só com duas cotadas positivas

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira sem alterações face ao fecho de segunda-feira. Nos primeiros minutos da negociação o PSI estava na linha d'água, nos 5.877,07 pontos, com sete cotadas a puxar em sentido positivo e outras sete a apontar para sentido inverso. Apenas uma, a Semapa, não sofria qualquer alteração.A liderar os ganhos estavam a Mota-Engil e o BCP, ambas as empresas a subir mais de 1%. A contrutora, que ontem aprovou o seu novo conselho de administração, avançava 1,32%. Já o banco liderado por Miguel Maya somava 1,27%, depois de esta manhã ter reportado ao regulador que o seu braço polaco, o Bank Millennium, registou lucros no último trimestre de 2022.Ainda do lado dos ganhos, estavam EDP (0,24%), REN (0,20%), Navigator (0,13%), Corticeira Amorim (0,11%) e Sonae (0,05%).Em sentido inverso, a empresa que mais penaliza o principal índice português é a Altri, a desvalorizar 1,08%. A cair estão ainda Jerónimo Martins (-0,70%), Greenvolt (-0,52%), EDP Renováveis (-0,50%), Nos (-0,20%), CTT (-0,14%) e Galp Energia (-0,12%), que acompanha a tendência de queda do petróleo nos mercados internacionais.O PSI acabou por ceder às empresas no vermelho e pelas 08h30 já caía 0,10% com a Galp a liderar as perdas. Lisboa acompanha assim o sentimento dominante nas principais praças europeias, praticamente todas com perdas esta manhã. O índice Stoxx 600 - referência para o bloco - cedia 0,21%.Notícia atualizada às 08h56