PSI brilha pelo terceiro dia. Greenvolt lidera ganhos

A bolsa de Lisboa começou esta quarta-feira a negociar no verde, assinalando assim o terceiro dia de ganhos. Isto numa altura em que as restantes praças europeias iniciam a sessão em terreno negativo.O PSI valoriza 0,7% para 5.810,86 pontos. Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional apenas duas registam perdas, sendo que as restantes estão a valorizar, à exceção da Mota-Engil que está inalterada.A registar a maior subida está a Greenvolt que pula 1,72%, seguida pela Sonae que avança 1,21%, no dia em que divulga os resultados trimestrais. A fechar o pódio está a Jerónimo Martins que sobe 1,15%.Ainda nos ganhos está a EDP Renováveis que sobe 1,07%, bem como casa-mãe, a EDP, que soma 1,05%. Já a Galp valoriza 0,5%.Do lado das perdas estão apenas duas cotadas, a Corticeira Amorim que perde 0,45% e que continua a registar uma desvalorização, após ter tombado perto de 5% esta terça-feira e o BCP que recua 0,07%.