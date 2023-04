PSI cai pelo segundo dia, com pressão da Galp. Só Jerónimo Martins subiu mais de 1%

Greenvolt Power assinou um memorando de entendimento para a venda de um projeto de geração de energia eólica com uma capacidade de 8 MWp na Polónia, por 18,8 milhões de euros.

O PSI desvalorizou 0,32%%, para os 6.059,24 pontos, num dia em que a maioria das principais praças europeias encerraram também em terreno negativo. Das 16 cotadas do índice de referência nacional, apenas seis fecharam no verde, com as restantes 10 a terminarem o dia em baixa.A penalizar a praça lisboeta esteve sobretudo a Galp Energia, a corrigir da forte escalada de ontem e num dia em que também os preços do petróleo inverteram para terreno negativo. A petrolífera recuou 3,37% para 10,88 euros.Ainda pela negativa no setor energético, destacaram-se também a REN, que tombou 0,74% para 2,68 euros, e a Greenvolt - que caiu 0,99% para 6,52 euros, no dia em que a sua subsidiáriaA travar maiores perdas estiveram pesos-pesados como a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins. A retalhista dona do Pingo Doce liderou as subidas, ao ganhar 1,79%, para os 21,60 euros. A EDP Renováveis subiu 0,87%, até aos 20,86 euros, ao contrário da casa-mãe - que fechou a cair ligeiramente, com um deslize de 0,24%, para os 4,97 euros.Ainda entre as cotadas com maior peso no índice, o BCP encerrou a ganhar 0,49% para os 0,2046 euros.Notícia atualizada às 17h10