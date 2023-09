PSI cede terreno com Jerónimo Martins a penalizar

A praça lisboeta encerrou a sessão no vermelho, pressionada sobretudo pela Jerónimo Martins, e a acompanhar a tendência negativa do resto da Europa.O PSI caiu 0,29% para 6.064,56 pontos. Das 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, nove fecharam no vermelho, cinco no verde e duas permaneceram inalteradas.

A Jerónimo Martins desvalorizou 1,65% para 21,52 euros e a Sonae perdeu 0,47% para 0,9515 euros, no mesmo dia em que as duas retalhistas foram alvo de corte nos preços-alvo pela AlphaValue.





A Jerónimo Martins foi acompanhada no topo da tabela das perdas pela Corticeira Amorim, que caiu 1,56% para 10,10 euros, e pelos CTT - que deslizaram 1,49% para 3,331 euros.





Entre as energéticas, a Galp fechou na linha de água (-0,04%) para 13,38 euros e a EDP avançou muito ligeiramente (-0,07%) para 4,15 euros, no mesmo dia em que a casa de investimento francesa subiu os preços-alvo de ambas as cotadas.





A EDP Renováveis ganhou 1,02% para 16,83 euros, enquanto a Greenvolt recuou 0,49% para 6,07 euros e a REN permaneceu inalterada em 2,51 euros.





No setor do papel e pasta , a Navigator deslizou 1,33% para 3,27 euros, a Semapa caiu 0,61% para 3,27 euros, enquanto em sentido contrário a Altri arrecadou 0,18% para 4,51 euros.





O BCP perdeu 0,37% para 0,2412 euros, à boleia do corte do "target" pela AlphaValue.

(Notícia atualizada às 17:08 horas).